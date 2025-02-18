هيئة الكتاب تقدم خصومات تصل إلى 20% على إصدارات صلاح جاهين لمدة أسبوع

تقدم وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تصل إلى 20% على الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين، بداية من اليوم ولمدة اسبوع، في كافة منافذ بيع الكتب الخاصة بالهيئة، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بالراحل من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تنظمها، في إطار حرصها على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

وتشارك الهيئة بإصدارات صلاح جاهين، في معرض الكتب، المقرر تنظيمه بالأوبرا على هامش الاحفاء به.

وكانت الهيئة قد أعادت مؤخرًا طبع الأعمال الكاملة للشاعر صلاح جاهين، والتي تضم: "مقالات ساخرة"، و"مسرح العرائس"، و"الأعمال المسرحية"، و"منوعات غنائية"، و"الفوازير"، و"الدواوين الشعرية"، و"هو وهي".

يعد الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين أحد أبرز أعمدة الإبداع في مصر، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الشعر، والأدب، والفن التشكيلي، والصحافة.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن احتفاء وزارة الثقافة، بالراحل صلاح جاهين، يأتي تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته التي لا تزال تلهم الأجيال الجديدة، لافتا إلى أن الاحتفاء يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشمل عروضًا فنية، وندوات ثقافية، ومعارض توثيقية، بهدف إحياء تراثه وتسليط الضوء على دوره الفريد في تشكيل الوجدان المصري