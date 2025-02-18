محمد فرماوي مشرفا على الفرقة القومية للفنون الشعبية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرار بتكليف الفنان محمد عبدالعزيز فرماوي المشرف الفني بفرقة رضا بتولية منصب الاشراف على الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت رئاسة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقد تأسست الفرقة القومية للفنون الشعبية في الستينات، بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث تتفرد مصر باختلاف الأشكال الفلكلورية من رقصات، ولهجات، وملابس، وعادات وتقاليد، وغيرها.

قدمت الفرقة القومية عروضها خلال مشوارها في أكثر من 100 دولة، كما أسهمت كوادر الفرقة من مصممي رقصات ومدربين في دعم وإنشاء أكثر من 80 فرقة للفنون الشعبية في مختلف أقاليم مصر.