طلاب مدرسة مدينة "تاما" اليابانية يستقبلون وزير التعليم بالنشيد الوطني المصري

استقبل طلاب مدرسة مدينة “تاما” اليابانية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالنشيد الوطني المصري خلال زيارته اليوم لعدد من المؤسسات التعليمية في اليابان.

وكان قد التقى الوزير مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة النائب تارو آسو، رئيس الوزراء الياباني الأسبق، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام الجمعية.

رحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة بالوزير والوفد المرافق له، وأشادوا بأهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن فخرهم بالعلاقات القوية بين البلدين. كما أعربوا عن تقديرهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزياراته المتعددة لليابان، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين، لا سيما في إطار حضور مصر مؤتمر “تيكاد 7”.

من جانبه، أشاد الوزير عبد اللطيف بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، معربًا عن فخره بالمشروعات المشتركة، أبرزها المدارس المصرية اليابانية، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين. كما تحدث عن أهمية المتحف المصري الكبير الذي يعكس تطور الشراكة الثقافية بين مصر واليابان.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على التزام مصر بمواصلة هذا التعاون الناجح، مشيرًا إلى أهمية تقديم هذه الشراكة كنموذج عالمي خلال مؤتمر “تيكاد 9” المقبل.

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