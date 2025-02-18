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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول روسي: من المبكر جدا الحديث عن تسوية سياسية بين موسكو وواشنطن

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة
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صرح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، اليوم الثلاثاء، بأنه من المبكر جدا الحديث بشأن تسوية سياسية بين روسيا والولايات المتحدة، جاء ذلك على هامش المحادثات الروسية الأمريكية التي استضافتها الرياض.

وقال ديمتريف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "اعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن تسويات سياسية.يمكننا القول إن الجانبين شرعا في التواصل وسماع وجهات نظر بعضهما البعض".

وأشار إلى أن فريقي المفاوضات الروسي والأمريكي تعاملا مع بعضهما باحترام وعلى قدم المساوة.

يُذكر أن الكرملين أعلن في وقت سابق من اليوم بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض ستتمحور حول سُبل استعادة العلاقات الثنائية على نطاق أوسع وتمهيد الطريق أمام إجراء مفوضات محتملة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وتنظيم الاجتماع المحتمل بين رئيسي البلدين.

روسيا الولايات المتحدة الرياض أوكرانيا