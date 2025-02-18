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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين كانت مثمرة للغاية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المحادثات مع ممثلي الإدارة الأمريكية كانت "مفيدة للغاية"، حيث بدأ الطرفان في الاستماع إلى بعضهما البعض بشكل أكثر جدية وفهما.

وقال لافروف -عقب المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية.. لم نكتف بالاستماع إلى بعضنا البعض، بل فهمنا بعضنا بعمق أيضا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "لدي أسباب كافية للاعتقاد بأن الجانب الأمريكي أصبح لديه الآن فهم أفضل لموقفنا، وهو ما قمنا بتوضيحه مرة أخرى بالتفصيل، استنادا إلى التصريحات المتكررة للرئيس فلاديمير بوتين، مع تقديم أمثلة ملموسة".

وجرت المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة أربع ساعات ونصف.

سيرجي لافروف الإدارة الأمريكية بوتين