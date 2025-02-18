جامعة النيل: الرئيس السيسي يدعمنا لربط البحث العلمي بسوق العمل

أعلن الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، عن إنشاء ٤٠٠ شركة ناشئة من خلال" مبادرة رواد النيل" التي تعطي الفرصة لكل شاب مبدع يفكر ويعمل على مشروع ابتكاري يخدم مصالح الوطن.

وقال عقل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجامعة، أن هناك شركات دعمتها جامعة النيل من خلال مبادرة رواد النيل أيضًا بهدف زيادة صادراتها بلغت عددها ٨٠٠ شركة، موضحًا أن الشركات التي عملت الجامعة على تطويرها زاد إنتاجها بمبالغ تصل إلي ٣ ملايين جنيه .

وأوضحً أن تلك الشركات استطاعت أن تحصل على تمويل من البنك المصري بموجب المبادرة يصل إلى ١٠ ملايين جنيه .

وأضاف عقل، أن البنك المركزي وفق اتفاقية معانا قرر تمويل تلك الشركات الناشئة بمبلغ قيمتة ٢٠ مليون جنيه في السنة لمدة خمس سنوات، ليكون إجمالي الدعم ١٠٠ مليون جنيه، موضحًا أن ١٠٠ مليون سوف يأتون بعائد ١٠ مليار جنيه .

وأشار إلى أن الجامعة قادرة على أن تقوم بهذا الدور؛ موضحًا أن هذا الاتجاه هو توجه من الدولة بقيادتها وسياستها ، فلا يخلو أي حوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إلا ويؤكد الرئيس على ضرورة ربط البحث العلمي بالسوق والصناعة ودعم الجامعات للقيام بدورها البحثي في ذلك .

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أنه لن يتحقق تقدم ملموس إلا اذا قمنا بتطوير منتجاتنا وخلقنا منتجات جديدة وفرص عمل ووظائف تواكب التطور التكنولوجي وتحل مشاكل الدولة، بل ومشاكل الإقليم الأفريقي كله.

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