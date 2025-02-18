كاتب صحفي: مصر وإسبانيا تربطهما علاقات مهمة على مدار التاريخ

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات بالغة الأهمية على مدار التاريخ، وبينهما الكثير من المشتركات السياسية وحتى فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتنموية، وإسبانيا لها موقف بالغ الأهمية من الدور المصري والمواقف العربية في الإقليم.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التطورات في الشرق الأوسط حاسمة، ولدى إسبانيا موقف يشكل قوة ردع للممارسات الخاطئة من قِبل بعض الأطراف في إسرائيل منذ أحداث طوفان الأقصى وحتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أنها اصطفت مع مصر في كثير من المواقف بخصوص القضية الفلسطينية.

وتابع: «توقيت الزيارة يأتي باعتبار أن البلدين لديهما درجة كبيرة من التوافق فيما يتعلق بالمشروعات السياسية وقضايا الإقليم على المستوى الثنائي، باعتبار أن لديها مواقف إيجابية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وموقفها إلى جانب مصر باعتبار أن مصر هي الركيزة الأساسية للقضية، ووجود رغبة أسبانية دائمة في التنسيق والتشاور بشكل ودي ومستمر بين القاهرة ومدريد».