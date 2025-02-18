رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري: الميزان التجاري الحالي بين البلدين يميل لصالح مصر

أكد رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري، علي تازي، أن الميزان التجاري الحالي بين البلدين يميل لصالح مصر بشكل واسع، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين.

وأوضح أن هناك مستثمرين مصريين في المغرب، وأن الشعب المغربي يستقبل المنتج المصري بشكل جيد، متمنيًا أن يكون هناك تعامل بالمثل من الجانب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه الاتحاد العام للمقاولات المغربية برئاسة بثينة عراقي، بمقر الاتحاد، بحضور أول وفد صحفي مصري يزور المغرب، إلى جانب ياسين بن كروم، عضو مجلس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورجاء بلفقيه، المديرة الجهوية للاتحاد.

وأشار تازي إلى أن المستثمرين يمكنهم إقامة مشروعات تحظى بقبول الشعب المغربي، مع إمكانية تمويلها عبر مؤسسة "تمويلكم".

كما سلط الضوء على الدور المحوري للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في المغرب منذ تأسيسه عام 1947، ودوره في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم المقاولات المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.

ويضم الاتحاد، الذي أصبح جمعية حكومية عام 1969، أكثر من 90 ألف مقاولة، ويساهم في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون الدولي.