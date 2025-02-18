يكشف الوجه الخفي لقضية ريا وسكينة.. انتهاء تصوير مسلسل "بنات همام"

انتهت أسرة مسلسل “بنات همام” من تصوير جميع حلقات المسلسل، والمكون من 15 حلقة، حيث يضم العمل عدد من النجوم، وعلى رأسهم وفاء عامر وحورية فرغلي.

والمفاجأة التي تفجّرها أحداث المسلسل كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر العمل المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية.

ويشارك في بطولة المسلسل مع وفاء عامر وحورية فرغلي، كل من منذر رياحنة، محمد عبد العظيم، أشرف مصيلحي، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإخراج كريم رفعت.