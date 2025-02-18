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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يكشف الوجه الخفي لقضية ريا وسكينة.. انتهاء تصوير مسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
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انتهت أسرة مسلسل “بنات همام” من تصوير جميع حلقات المسلسل، والمكون من 15 حلقة، حيث يضم العمل عدد من النجوم، وعلى رأسهم وفاء عامر وحورية فرغلي.

والمفاجأة التي تفجّرها أحداث المسلسل  كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر العمل المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية.

ويشارك في بطولة المسلسل مع وفاء عامر وحورية فرغلي، كل من منذر رياحنة، محمد عبد العظيم، أشرف مصيلحي، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإخراج كريم رفعت.

بنات همام حورية فرغلي وفاء عامر ريا وسكينة