واشنطن تؤكد التزامها بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، التزامها بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتفادي تصعيد قد يوسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اللبنانية وإسرائيل، إلى جانب شركائها الدوليين، لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ومستدام.

كما أكدت دعمها لجهود الأمم المتحدة وقوات "اليونيفيل" في مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني.

وحذرت الخارجية الأمريكية من خطورة انتهاك بنود الاتفاق، معتبرة أن أي تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي ويفاقم التوترات.

كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القرارات الدولية، خاصة القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، شددت واشنطن على دعمها للبنان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أهمية تعزيز مؤسسات الدولة وتمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.

يأتي هذا الموقف في ظل التوتر المتزايد في الجنوب اللبناني، حيث يشهد تبادلًا للقصف بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، ما يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.