بن صفية: نسعى لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم المصرية المتخصصة في الإعلام

أكد الدكتور عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي المغربي للإعلام والاتصال، أن المعهد يسعى إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات التعليم المصرية المتخصصة في الإعلام والاتصال، وذلك في مجالات التكوين والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من الصحفيين المصريين الذين يزورون المملكة المغربية، حيث أشار بن صفية إلى أن المعهد يرتبط بشراكات مع العديد من الدول العربية، منها ما تم تأطيره باتفاقيات تعاون مثل تونس والبحرين وموريتانيا، ومنها ما يزال قيد الإعداد. كما شدد على أن التعاون مع المؤسسات الإعلامية المصرية مستمر منذ سنوات، معربًا عن تطلعه للارتقاء به إلى مستوى أكبر عبر توقيع اتفاقيات شراكة جديدة.

وأوضح بن صفية أن المعهد العالي للإعلام والاتصال يُعد المؤسسة الجامعية العمومية الوحيدة في المغرب المتخصصة في تكوين الصحفيين، حيث يوفر برامج تعليمية بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والإنجليزية) في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى أن المعهد، الذي يتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 56 عامًا، حقق نجاحًا لافتًا بفضل هيئة التدريس المتميزة، ومعاييره الأكاديمية العالية، والتزامه بالمشاركة الفاعلة في المشهد الإعلامي والتعليمي.

وفي إطار مواكبة البرامج التنموية للمملكة، كشف بن صفية عن إطلاق ماستر متخصص في الصحافة الرياضية استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030، الذي ستستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المعهد لتعزيز تكوين الصحفيين في المجالات المتخصصة، وتمكينهم من فهم القضايا الاستراتيجية والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.