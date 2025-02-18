جامعة عين شمس تكرم طلاب كلية العلوم الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة “SOLE 2025”

كرَّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، طلاب كلية العلوم المشاركين في مسابقة “SOLE 2025” للتكنولوجيا، وذلك بعد تحقيقهم المراكز الأولى في مختلف مجالات المسابقة.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحي، عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والطلاب.

شارك في المسابقة هذا العام 20 جامعة مصرية، حكومية وأهلية وخاصة، والتي أُقيمت بجامعة الأزهر.

وتمكن طلاب جامعة عين شمس من الفوز في ثلاث فئات رئيسية: ريادة الأعمال، مهارات العرض، ومسار سؤال وجواب، عبر تقديم مشاريع مبتكرة في مجالات الابتكار والاستدامة.

أكد رئيس الجامعة على أهمية هذه الإنجازات، مشيدًا بجهود الطلاب وطموحاتهم، داعيًا إلى تعزيز روح التعاون والإبداع بينهم. يُشار إلى أن مسابقة “SOLE” تعد واحدة من أهم المسابقات العلمية في مصر، وتُعقد سنويًا لدعم القيادات العلمية الشابة وتعزيز روح الابتكار بين الجامعات المصرية.