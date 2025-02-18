زيارة الرئيس السيسي لمدريد تعزز التعاون الإستراتيجي بين مصر وإسبانيا

أكدت منة فاروق، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من مدريد، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا تُعد زيارة رسمية مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت أن جدول أعمال الزيارة يشمل لقاءات مع الملك الإسباني وزوجته، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني، كما سيحضر الرئيس مأدبة غداء رسمية تُقام على شرفه.

وأشارت الموفدة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد التعاون المصري الإسباني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، والاستثمار.

وأضافت أن السفير الإسباني في القاهرة أكد مرارًا دعم بلاده لمصر في ملف الطاقة، مشيدًا بالإمكانات المصرية الواعدة في هذا المجال، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الكوادر البشرية المتميزة.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أوضحت فاروق أن هناك توافقًا كبيرًا بين البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، حيث تُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمعارضة لسياسات التهجير.

كما تتناول الزيارة توقيع اتفاقية مهمة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما سيساهم في تعزيز التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية والعسكرية، ويضمن مزيدًا من الاستقرار والتطور في العلاقات بين البلدين.

واختتمت الموفدة بالإشارة إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الإسبانية في مصر، حيث من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية كبرى بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين الإسبان، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.