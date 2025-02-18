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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن قرية سنهور القبلية في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عن انقطاع المياه عن قرية سنهور القبلية وتوابعها بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لحدوث عدد 2 كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 560 مم المغذي لقرية سنهور القبليه مما يستلزم قطع المياه عن لتلك القرية وجارى حاليا أعمال الإصلاح.


ووجه المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01275358538.

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