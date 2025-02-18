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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة النيل يعلن بدء الدراسة بـ4 كليات جديدة سبتمبر المقبل

جانب المؤتمر
جانب المؤتمر
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أعلن دكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، أن الجامعة سوف تطلق تخصصات جديدة وتهتم بها خلال الفترة المقبلة وهي في مجالات الطاقة والبيئة والأمن الغذائي وملف التربية والتعليم وعلوم المياه.

وتابع عقل، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الجامعة، ان الجامعة حصلت  موافقة مجلس الوزراء لأطلاق ٤  كليات جديدة هما " كلية العلوم الرقمية الإنسانية، وكلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية الدراسات العليا في التربية  وكلية العلوم"،  مؤكدًا على أنه تم الإنتهاء من اللاوئح الخاصة بتلك الكليات وسوف تبدأ الدراسة بها في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٥ بتنسيق القبول بالجامعات لهذا العام .

ووجه دكتور وائل عقل، الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التعليم العالي متمثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور لدعمهم جامعة النيل، معلنًا أن الدولة تحملت كافة التكاليف للمنشآت الخمسة الجديدة .

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