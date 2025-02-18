نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة

تابعت اللجنة المعنية بملف التخلص الآمن من النفايات في محافظة دمياط، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلك الأعمال، بنطاق مدينة عزبة البرج، والتى تتم من خلال شركة الحجاز المعنية بالتجميع للتخلص منها بالأماكن المعتمدة بيئياً، للحفاظ على صحة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وضمن توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة من اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة .

وخلال المتابعة تم ضبط أحد الأشخاص خلال قيامه بالتجميع بالمخالفة، ودون الحصول على موافقة معتمدة بذلك ، حيث تم التحفظ على التروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك ، وتهيب محافظة دمياط كافة المواطنين أصحاب الأنشطة التجارية ذات الصلة بالالتزام بالتجميع مع الجهة المعتمدة وفقًا للوائح والقوانين حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المديرات والادارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

واستعرضت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة كل مواطن في المحافظة، كما تم استعراض شامل لأعمال لجنة الإصحاح البيئي، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة، ووضع خطط عمل مستقبلية لتطوير وتحسين منظومة الإصحاح البيئي، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لانجاح هذه المنظومة.

