جامعة قناة السويس تستعرض إنجازاتها المجتمعية

الثلاثاء 18/فبراير/2025 - 07:03 م

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل أداء دورها المجتمعي من خلال تقديم خدمات صحية وتعليمية و توعوية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بالقضايا البيئية والصحية عبر تنفيذ القوافل الطبية والإرشادية وورش العمل المتخصصة.

جاءت تصريحات ، رئيس الجامعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة رقم (311) لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي عُقد تحت رعايته، وبرئاسة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع ، حيث تم استعراض تقرير شامل حول الأنشطة التي نُفذت منذ بداية عام 2025.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة دينا أبو المعاطي جهود قطاع خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للمشروعات البيئية نظمت ثماني قوافل شاملة خلال الفترة من 20 يناير حتى 12 فبراير، استفاد منها 3210 مواطنين بالخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب تقديم حملات توعوية وتثقيفية استفاد منها 283 فردا، بالإضافة إلى تقديم إرشادات زراعية لعدد 100 مزارع، وخدمات بيطرية لـ 177 مربيا.

كما توجهت قافلتان إلى قرية السلام بالقصاصين وقرية أبو عاشور بالتل الكبير ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث قوافل بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، بمشاركة وفد من أسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى قرى النصر بالقنطرة غرب، و كسفريت بمدينة فايد، و البياضية بالقنطرة غرب.

وفي إطار جهود الجامعة لتعزيز الصحة المجتمعية، نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية حملة طبية بديوان مديرية التربية والتعليم، تضمنت تقديم 506 خدمة طبية، وتسع حملات تثقيفية، إلى جانب تقديم 29 خدمة زراعية و 40 خدمة بيطرية، ما يعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم الصحي والزراعي و البيطري للمجتمع المحلي.

وفي مجال التدريب، قامت إدارة تدريب أفراد المجتمع بتنظيم عشرة برامج تدريبية متخصصة، استفاد منها 492 متدربا، استهدفت تعزيز مهارات الأفراد في مختلف المجالات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما قامت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بتنفيذ 18 ندوة وورشة عمل و لقاءً حواريًا ضمن المبادرات الرئاسية، استفاد منها 782 مشاركًا، وشملت موضوعات متنوعة في مجالات التوعية البيئية والصحية والمجتمعية.

وفي سياق الاستعداد للفعاليات القادمة، أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي، عن إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة حول قضايا الاستدامة والبيئة، من بينها التعليم الأخضر المستدام، والتغير المناخي، و البصمة الكربونية في قطاعات البناء والتشييد، والمؤسسات التعليمية، والزراعة.

كما كشفت عن استعداد كليات الجامعة لتنظيم عدد من الفعاليات خلال شهر فبراير، حيث تعقد كلية العلوم ملتقاها التوظيفي، فيما تستعد كلية التربية لتنظيم مؤتمرها البيئي الأول، إلى جانب ملتقى توظيفي تنظمه كلية التمريض، ومؤتمر بيئي لمعهد الدراسات الأفروآسيوية، بالإضافة إلى مؤتمر بيئي آخر تنظمه كلية السياحة والفنادق.

وأكدت أبو المعاطي، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار التزام جامعة قناة السويس بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.