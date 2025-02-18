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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

للعام الثالث.. إي إف چي هيرميس تحصد الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث في السعودية

هيرميس
هيرميس
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تأكيدًا لريادتها في القطاع المالي ودورها البارز في تقديم التحليلات الاستثمارية المتعمقة، حصدت "إي إف چي هيرميس" الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث للعام الثالث على التوالي في السعودية وذلك خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025، الذي تنظمه تداول السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار في القطاع المالي.

وصرح حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس، ان الشركة تلعب دور محوري في دعم المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، ويأتي هذا التكريم ليعكس الريادة التي تتمتع بها "إي إف چي هيرميس" في مجال البحوث المالية والاستثمارية، حيث تواصل الشركة تقديم تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يمثل الفوز بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي شهادة ثقة في جودة الأبحاث والتقارير التي تقدمها الشركة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وتعكس هذه الجائزة قدرة الشركة على ابتكار أدوات تحليلية متطورة تسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي كوجهة استثمارية واعدة.

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