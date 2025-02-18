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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر خلال التعاملات المسائية

الذهب
الذهب
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شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة قدرها 20 جنيهًا خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستوياتها منتصف اليوم.

أسعار الذهب حسب العيار

سجل الذهب عيار 14 سعرًا بلغ 2760 جنيهًا للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 3548 جنيهًا للجرام.

أما الذهب عيار 21، فقد وصل إلى 4140 جنيهًا للجرام.

وسجل الذهب عيار 24 سعر 4731 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 33120 جنيهًا، مع احتمالية اختلاف السعر من تاجر إلى آخر، حيث يعتمد هذا السعر على قيمة الذهب داخله دون احتساب المصنعية.

أسعار سبائك الذهب في الأسواق

وصل سعر السبيكة التي تزن 10 جرامات إلى نحو 47310 جنيهات.

أما السبيكة التي تزن 50 جرامًا، فقد بلغ سعرها 236 ألفًا و550 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأونصة الذهبية، التي تزن 31.1 جرام، نحو 147 ألفًا و134 جنيهًا.

وتتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر، حيث تعتمد القيمة النهائية على سعر جرام الذهب عيار 24، دون إضافة تكاليف المصنعية أو رسوم أخرى.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا

شهدت الأسعار العالمية للذهب ارتفاعًا بنسبة 1.06%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 2927 دولارًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اسعار الذهب في مصر الذهب عيار 21 عيار 24 عيار 18