التغذية السليمة في رمضان.. تجنب نقص الفيتامينات والمعادن وتأثيرها على صحتك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد التساؤل حول تأثير الصيام على صحة الجسم، خاصة فيما يتعلق بنقص الفيتامينات والمعادن الضرورية، حيث يعتمد تأثير الصيام على التغذية المتبعة خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، إذ يمكن لنظام غذائي متوازن أن يوفر جميع العناصر الأساسية، بينما قد تؤدي بعض العادات غير الصحية إلى نقص في المغذيات، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة العامة، وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أسباب نقص الفيتامينات والمعادن خلال رمضان، وكيفية الوقاية منه من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وفقًا لما تم نشره بموقع “Healthline”.

أسباب نقص الفيتامينات والمعادن في رمضان

يمكن أن يؤدي الصيام غير المتوازن إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن نتيجة:

- قلة تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

- اتباع نظام غذائي يعتمد على الأطعمة المصنعة والمقلية.

- سوء امتصاص المغذيات بسبب بعض الحالات الصحية.

- فقدان السوائل نتيجة قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور.

وقد يؤدي هذا النقص إلى مشكلات صحية مثل الشعور بالإرهاق، ضعف المناعة، هشاشة العظام، وتساقط الشعر، مما يستدعي الانتباه إلى التغذية السليمة خلال الشهر الكريم.

كيفية تجنب نقص الفيتامينات في رمضان

لضمان توازن العناصر الغذائية أثناء الصيام، يُنصح بتناول:

- الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير.

- الفواكه الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال والفراولة والتفاح.

- المكسرات والبذور للحصول على المغنيسيوم والزنك.

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

- الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3.

- منتجات الألبان قليلة الدسم الغنية بالكالسيوم وفيتامين د.

- صفار البيض كمصدر رئيسي للفيتامينات الذائبة في الدهون.

وإذا ظهرت أعراض مثل شحوب البشرة، تساقط الشعر، التعب الشديد، أو ضعف التركيز، يُنصح بمراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

أفضل مصادر الفيتامينات والمعادن في رمضان

يُعد التمر من أهم الأطعمة خلال رمضان، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين “أ، ب، البوتاسيوم”، مما يجعله مصدرًا طبيعيًا للطاقة، كما أن تناوله مع الحليب يُعزز امتصاص الكالسيوم لدعم صحة العظام والأسنان، وإلى جانب التمر، يمكن الحصول على المغذيات من الخضراوات والفواكه الطازجة، والبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض، و البقوليات مثل العدس والفول، والمكسرات والبذور الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية.