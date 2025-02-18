الكرة النسائية| فريق مسار يضم لاعبة الزمالك ميرال خضر

أعلن فريق الكرة النسائية بنادي مسار، ضم اللاعبة الفلسطينية ميرال خضر لتدعيم الفريق الاول قادمة من نادي الزمالك.

وتعد ميرال خضر خامس هدافات الزمالك في الدوري المصري للسيدات، برصيد 4 أهداف .

ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وكان قد أعلن فريق الكرة النسائية لنادي مسار، عن استدعاء ثنائي الفريق لمنتخباتهم الوطنية، وذلك لخوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

حيث تم استدعاء كل من اللاعبة حسنات أبامبا لمنتخب تنزانيا، واللاعبة فيونا المنتقلة حديثا إلى فريق مسار إلى منتخب أوغندا.