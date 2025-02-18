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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لياو وفيليكس يقودان تشكيل ميلان ضد فينورد بدوري أبطال أوروبا

ميلان
ميلان
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أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستيضيف فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره فينورد على ملعب سان سيرو، في لقاء بنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام فينورد، بجانب مواطنه جواو فيليكس والأمريكي كريستيان بوليسيتش والمكسيكي سانتياجو خيمينيز.

كان ميلان خسر مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فينورد بهدف للا شيء الأسبوع الماضي.

تشكيل ميلان ضد فينورد 

حراسة المرمى: مايك ماينان 

خط الدفاع: كايل والكر - بافلوفيتش - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز 

خط الوسط: يونس موسى - تيجاني ريندرز - جواو فيليكس 

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - سانتياجو خيمينيز - رافائيل لياو.

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