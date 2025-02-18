مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 على مدار 3 أيام إضافية، حيث من المقرر انتهاء الفترة الرسمية غدا الأربعاء، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 3 أيام إضافية الخميس، والأحد، والاثنين المقبلين.

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول مستمرة منذ 10 ايام وتنتهي غدا الأربعاء رسميا، ونتيجة الإقبال الشديد من الطلاب وأولياء الأمور تقرر مد تلقي الطلبات لمدة 3 أيام أخرى لاستيعاب التخلفات من المدة الرسمية وإتاحة الفرصة لكل الراغبين للتقدم على أن يستمر تقديم الطلبات في مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها بشارع المرور بالعاصمة.

أشار الدكتور إسلام عبد الفتاح رئيس كنترول وتظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أنه يتم تقديم الطلبات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها في شارع المرور على أن تحدد لجنة النظام والمراقبة موعد الاطلاع وإبلاغ الطالب وولي الأمر به للحضور إلى مقر اللجنة بمدرسة 25 يناير ببنها خلف ديوان عام محافظة القليوبية للاطلاع على ورقة الإجابة بحضور الطالب وولي الأمر فقط ومعهما صورة البطاقة الشخصية وصورة رقم جلوس الطالب وبعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته على ورقة الإجابة ويتم فحص أوراق الإجابة دون اصطحاب التليفون المحمول على أن ترسل نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل له الدرجات فقط.

أشار رئيس الكنترول أنه يتم تسهيل الإجراءات لتقديم التظلمات وتوفير الراحة للطلاب وأولياء أمورهم مشيرا أن رسوم نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية بواقع 35 جنيها للمادة.