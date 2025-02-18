تجنب السكر الأبيض.. 9 أسباب تجعلك تعيد التفكير في استهلاكه

يعد السكر الأبيض من أكثر المكونات الغذائية استهلاكًا حول العالم، إلا أنه لا يقدم أي فوائد غذائية تُذكر، بل يُعتبر مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية الفارغة التي تؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وترتبط زيادة استهلاكه بارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والكبد الدهني، إضافة إلى تأثيراته السلبية على صحة الأسنان، ومستويات السكر في الدم، والمزاج العام، كما كشفت دراسات حديثة عن دوره في زيادة الالتهابات المزمنة، وإضعاف جهاز المناعة، وتأثيره على صحة البشرة والعقل، وفقًا لما تم نشره بموقع “تايمز أوف انديا”، وبسبب هذه الأضرار المتعددة، ينصح الخبراء بتقليل الاعتماد على السكر الأبيض والبحث عن بدائل طبيعية أكثر فائدة.

أضرار السكر الأبيض على الصحة

1- لا يحتوي على قيمة غذائية

يوفر السكر الأبيض طاقة سريعة للجسم، لكنه لا يحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة، مما يجعله سببًا في زيادة الوزن دون أي فائدة صحية حقيقية.

2- يرفع خطر الإصابة بالسمنة

غالبًا ما تؤدي الأطعمة والمشروبات السكرية إلى الإفراط في تناول الطعام، لأنها أقل إشباعًا، مما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية الفارغة.

3- يزيد من مخاطر الأمراض المزمنة

يرتبط الإفراط في استهلاك السكر بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والكبد الدهني، بسبب دوره في تعزيز مقاومة الأنسولين وزيادة الالتهابات في الجسم.

4- يسبب تسوس الأسنان

يتفاعل السكر مع البكتيريا الموجودة في الفم لإنتاج أحماض تهاجم مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان ومشاكل اللثة.

5- يرفع مستويات السكر في الدم

يؤدي تناول السكر الأبيض إلى ارتفاعات سريعة في مستويات الجلوكوز، تليها انخفاضات حادة تسبب الشعور بالجوع الشديد والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

6- يؤثر على الصحة العقلية

يرتبط استهلاك السكر المرتفع بتقلبات المزاج وزيادة احتمالية الإصابة بالقلق والاكتئاب، نظرًا لتأثيره على الناقلات العصبية في الدماغ.

7- يسبب الالتهابات المزمنة

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول السكر يعزز الالتهابات في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمناعة الذاتية.

8- يضر بصحة الجلد

يُسرّع السكر من ظهور علامات الشيخوخة، ويزيد من مشاكل الجلد مثل حب الشباب، بسبب تأثيره السلبي على الكولاجين والإيلاستين.

9- يضعف جهاز المناعة

يساهم السكر الزائد في تقليل قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأمراض، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، ونظرًا لمخاطر السكر الأبيض، ينصح الخبراء بالحد من استهلاكه، والاعتماد على بدائل طبيعية مثل العسل، وسكر جوز الهند، والتمر، للحفاظ على صحة الجسم وتقليل خطر الأمراض المرتبطة بالسكر المكرر.