جهاد الصفتي تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة قناة السويس

حصلت الباحثة جهاد محمد الصفتي على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة قناة السويس عن رسالتها العلمية الإعلامية بعنوان "دور الإعلام الرقمي في تعزيز مهارات الاتصال لدى طلاب الجامعات التكنولوجية".

وتعد رسالة الباحثة جهاد الصفتي أول رسالة علمية فى الدراسات الإنسانية عن الجامعات التكنولوجية.

جهاد الصفتي تحصل على الدكتوراه

وأشادت لجنة المناقشة والحكم، المشكلة من الدكتور حسين جمعة أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس مشرفًا ورئيسًا، والدكتور وليد رشاد زكي أستاذ علم الاجتماع الرقمي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مناقشًا وعضوًا، والدكتورة انتصار سالم أستاذ الإعلام جامعة الزقازيق مشرفًا وعضوًا، والدكتور محمد عمارة أستاذ الإعلام جامعة قناة السويس مناقشًا وعضوًا، بالرسالة وأوصت بمنح الباحثة درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

تكمن أهمية الرسالة التي تناولتها الباحثة جهاد الصفتي لموضوع حيوي وهام، وهو دور الإعلام الرقمي في تعزيز مهارات الاتصال لدى طلاب الجامعات التكنولوجية، وتسليط الضوء على مجتمع الجامعات التكنولوجية الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وتهدف الدراسة إلى تقديم إسهام واقعي يمكن الاستفادة منه في توجيه التعامل الإعلامي مع طلاب الجامعات التكنولوجية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمي، كما تسعى إلى تزويد الجامعات التكنولوجية والمؤسسات التعليمية بمعلومات قيمة حول مهارات الاتصال لدى طلابها وكيفية دعمها وتطويرها.

ونالت الباحثة جهاد محمد الصفتي إشادة واسعة من لجنة المناقشة على حداثة الموضوع وأهميته، ومواكبته للتطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن البنية المنهجية القوية للرسالة.

وعقدت المناقشة في قاعة المناقشات بمركز جامعة قناة السويس، وشهدت حضور عدد من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا المهتمين بمجال الإعلام والاتصال.