نتائج الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ”

انتهت مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية “دوري الهبوط” بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الرابعة، للتنافس على الفريق الهابط في الدوري.

وجاءت نتائج مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ” كالتالي :

بالم هيلز يفوز على اتحاد بسيون 1/2

الاتحاد السكندري يتعادل مع الجونه 2/2

المصري يفوز على الطيران 1/4

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هي: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).