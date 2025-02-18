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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج الجولة الرابعة من مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ”

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية “دوري الهبوط” بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الرابعة، للتنافس على الفريق الهابط في الدوري.

وجاءت نتائج مباريات دوري الكرة النسائية “الهبوط ” كالتالي :
بالم هيلز يفوز على اتحاد بسيون 1/2
الاتحاد السكندري يتعادل مع الجونه 2/2
المصري يفوز على الطيران 1/4

 

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هي: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

 

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