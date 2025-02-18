تشكيل غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، نظيره المصري البورسعيدي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام المصري البورسعيدي، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة التونسي محمد علي بن حمودة ومحمد أشرف.

أبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد المصري

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.