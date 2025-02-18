ضبط سيدة اتهمها الأهالي بمحاولة خطف طفلة في الدقهلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة حال وجودها أمام منزلها بمحافظة الدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، من بعض الأهالى بضبط إحدى السيدات حال محاولتها إستدراج طفلة.

وبالانتقال تم التقابل مع (والدى الطفلة – مقيمان بدائرة المركز)، وأقرا بتمكنهما من ضبط السيدة المشار إليها بمساعدة الأهالى، حال شروعها فى محاولة خطف نجلتهما حال قيامها باللهو أمام المنزل.



بمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها وعللت وجودها بدائرة المركز لاستجداء المارة، وحال مشاهدتها لنجلة المبلغين، قامت بالعدو فاعتقدا قيامها بمحاولة استدراجها لمحاولة خطفها "بخلاف الحقيقة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.