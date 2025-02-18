تشكيل المصري البورسعيدي أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي برئاسة علي ماهر المدير الفني، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن المنافسات الختامية للجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

يلتقي اليوم الثلاثاء، فريق المصري البورسعيدي بنظيره فريق غزل المحلة في ختام الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد برج العرب.

ويسعى كلا الفريقين لاستعادة انتصاراتهم مرة أخرى، حيث يسعى فريق غزل المحلة في استعادة انتصاراته بعد خسارته الأخيرة امام فريق الأهلي بهدف دون رد، كما يسعى المصري للفوز بالجولة بعد تعادله السلبي الأخير أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة عر من عمر الدوري المصري.