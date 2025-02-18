افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القصير لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القصير، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يضم المعرض أربع باكيات تحتوي على مختلف السلع الأساسية، من مواد تموينية، ومنتجات غذائية، وخضراوات، ولحوم، ومنظفات، إلى جانب مستلزمات شهر رمضان، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. وأكد المحافظ أن المعرض يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موجهًا الشكر للغرفة التجارية ومديرية التموين والتجار المشاركين على تعاونهم لإنجاح المعرص.

وخلال الافتتاح، المحافظ، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر تشهد طفرة تنموية في مختلف القطاعات، خاصة في مدينة القصير، التي تحظى باهتمام كبير نظرًا لمكانتها السياحية والتاريخية. كما شدد على استمرار الجهود لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة الحياة لسكان المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة مثل هذه المعارض تعكس حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع بالكميات اللازمة وجودة عالية.

شهد الافتتاح اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ايهاب رشاد رئيس مدينه القصير واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات وناصر عطية عضو مجلس النواب ولفيف من التنفيذيين واهالى المدينة