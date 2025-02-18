تسديدة الجابري تسقط زد أمام طلائع الجيش في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، مساء اليوم الثلاثاء، في فخ الهزيمة أمام مضيفه طلائع الجيش بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين، والاستحواذ المتبادل على الكرة بين زد وطلائع الجيش.

مباراة طلائع الجيش ضد زد

واستطاع حامد الجابري قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 63، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل كرة ارتدت من مدافعي زد.

سيطر زد على مجريات اللعب بعد هذا الهدف، وحاول أكثر من مرة تعديل النتيجة، لكن باءت محاولاته بالفشل، ليفوز طلائع الجيش بهدف دون مقابل بفضل تسديدة الجابري.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد زد عند 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة، ارتقى بها إلى المرتبة الثامنة.