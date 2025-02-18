جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة طلائع الجيش وزد

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة طلائع الجيش ونادي زد التي تأتي ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري نايل 2024 – 2025 .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.