انطلاق المؤتمر الدولي "السياحة الذكية وهوية المقصد" بأسوان بمشاركة السفير القطري

انطلقت مساء اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولى الثاني بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، والذى تنظمه جامعة مدينة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بمدينة أسوان.

انطلاق المؤتمر العلمي الدولى الثاني بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد بأسوان

حضر فعاليات المؤتمر، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والدكتورة نهى عزمى، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، رئيس المؤتمر، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور محمود ابو قمر، وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر، ووزير السياحة فى دولة مورشيوس، ولفيف من الحضور.

يأتى المؤتمر تحت رعاية: وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

وأكدت الدكتورة نهى عزمى، رئيس المؤتمر، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، فى بيان صحفى، أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمين فى التكاتف لتحقيق التنمية المستدامة ويعد منصة لتعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية رائدة.

الجلسات الحوارية تتناول عدة قضايا مهمة من الإستراتيجية الإقتصادية لتعزيز الاستثمارات

وأوضحت، أن الجلسات الحوارية تتناول عدة قضايا مهمة من الإستراتيجية الإقتصادية لتعزيز الاستثمارات المستدامة فى قطاع السياحة والفندقة والرؤية الرسمية للنهوض بالتعليم السياحى فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والسياحة من منظور التكامل الإقتصادى فى الوطن العربى والتجارب العالمية فى مجال السياحة وفرص وتحديات إدارة تكنولوجيا المعرفة فى السياحة والضيافة.

وأضافت، أن المؤتمر سيشهد أيضا بالتعاون مع جامعة مانشستر البريطانية ملتقى عن علم المصريات ومعرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان "بورتريهات الحسينية" إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون بين الكليات المتخصصة وغرفة شركات السياحة.

وأعلنت نهى عزمى، عن إطلاق جائزة جديدة باسم الراحلة الدكتورة أمانى رفعت لأقضل المشاركات البحثية من بين 42 بحثا علميا متنوعا لمختلف جوانب صناعة السياحة وذلك تكريما لإسهاماتها القيمة فى تطوير البحث العلمى.

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