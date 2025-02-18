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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمة بالنصب على المواطنين بزعم تقديم قروض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات  ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من  محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروضا للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيطا لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) .. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" . 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية قروض ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى