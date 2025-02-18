"البحوث الزراعية" يستقبل وفدًا إسبانيًّا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية وفدا اسبانيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين .

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات البحثية الدولية والمحلية في مختلف مجالات القطاع الزراعي.

وفي هذا الإطار قام الدكتور الخولي بعرض تقديمي عن أنشطة ودور المعهد في أستراتيجية وزارة الزراعة من إنتاج واستخدام الكمبوست والأسمدة الحيوية بطرق مبتكرة وتعزيز استدامة التربة وزيادة خصوبتها من خلال تدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأسمدة الكيميائية والحيوية وتعزيز صحة التربة.

وأشار الخولي، الي ان أنشطة الاقسام البحثية المختلفة والخدمات التي يقدمها المعهد من خلال المكونات المختلفة للوحدة ذات الطابع الخاص.

كما قام باستعراض جهود المعهد في رقمنة الأراضى المصرية ودورها فى اتخاذ القرار في ترشيد استخدام الاسمدة المعدنية وخاصة الأسمدة الآزوتية وذلك للوصول للاتزان العالمي للعناصر الكبري

وأشار الخولي د، الي التجارب التي تم تنفيذها للتخفيض من معدلات إضافة الاسمدة المعدينة (الاسمدة النتروجينية) بمعدل 15% في الاراضي ذات المحتوي المرتفع من النتروجين و 10% في الاراضي ذات المحتوي المتوسط من النتروجين في اطار المشروع القومي لانتاج خريطة خصوبة الاراضي في أراضي الوادي الدلتا .

كما استعرض جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي و مجابهة ظاهرة تملح الاراضي من خلال التجارب التي اقيمت للتحول الي نظم الري الحديثة ومعالجة ملوحة التربة بالتعاون مع الجانب الهولاندي والتي اسفرت علي توفير 25 % من كمية المياه المستخدمة مع زيادة في الانتاجية. كما قام الوفد بالمرور علي معامل خريطة الخصوبة بالمعهد والحاصلة علي إعتماد الايزو 17025.

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