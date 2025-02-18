كرة القدم النسائية| «أهلي 2006» يفوز على سنزو بسبعة أهداف في الدوري

نجح فريق ناشئات الكرة النسائية لمواليد 2006 بالأهلي في تحقيق فوز عريض على مضيفه سنزو، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وتمكنت كاميليا الديب من تسجيل خمسة أهداف، وأكملت ملك الجزار وسلمى فتحي سباعية الفريق في مرمى سنزو.

بهذه النتيجة نجح الفريق في رفع رصيده إلى 42 نقطة، جمعها من الفوز في 14 مباراة محققًا العلامة الكاملة بالمسابقة التي يتصدر جدول ترتيبها، وذلك بعد تفوقه على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، وعلى السكة الحديد بتسعة أهداف دون رد، وعلى الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى إس أي كا الرياضي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى المقاولون العرب بثمانية أهداف نظيفة، وعلى إنبي بتسعة أهداف نظيفة، وعلى الطيران بهدفين دون رد، وعلى مركز شباب الجزيرة بتسعة أهداف نظيفة، وعلى سنزو بسبعة أهداف نظيفة، مسجلًا 91 هدفًا فيما تلقت شباكه ‏ثلاثة أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًّا، وأميرة جبر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.