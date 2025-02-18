3 ضحايا من محافظة جنوب سيناء إثر حادث تصادم

ارتفع ضحايا حادث تصادم سيارة بتريلا في مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إلى 3 مواطنين بعد فشل كل محاولات إنقاذ أحد المصابين بالمستشفي.



كان محافظ جنوب سيناء قد تلقي إخطارا من مركزي العمليات والنجدة يفيد تصادم سيارة تحمل لوحات محافظة جنوب سيناء مع تريلا أمام منطقة مورجن لاند يستقلها معاون محافظ جنوب سيناء ومساعد رئيس مدينة سانت كاترين خلال قيامهما بمتابعة المشروعات بالمدينة في انتظار وصول وزير الإسكان لزيارته مدينة التجلي ولقيا مصرعهما على الفور فيما تم نقل السائق ابراهيم علي رضوان إلى مستشفى سانت كاترين في حالة خطرة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفي سانت كاترين المركزي، وتحرير محضر بالحادث واخطرت النيابة لأعمال شئونها .