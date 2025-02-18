وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المشاركة

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة النائب تارو آسو، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية ورئيس الوزراء الياباني الأسبق، وذلك اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025.

وخلال اللقاء، رحب أعضاء البرلمان الياباني بجانب جمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير ووفده المرافق، مشيدين بالدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وأكدوا على اعتزازهم بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. كما نوهوا بتقديرهم الكبير لرؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعمه المتواصل للشراكة بين مصر واليابان، وخاصة في إطار مشاركته في مؤتمر “تيكاد 7”.

بدوره، أشاد الوزير بالعلاقات القوية بين مصر واليابان، مثنيًا على المشروعات المشتركة الناجحة مثل المدارس المصرية اليابانية التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون بين البلدين، إضافة إلى المتحف المصري الكبير. كما أكد التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وعرضها كنموذج عالمي خلال مؤتمر “تيكاد 9” القادم.

وفي إطار تعزيز التعاون، أعرب الوزير عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في التعليم المصري، خاصة في مجالات تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الفني، مع تعزيز الشراكة في تأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية.

كما شدد على أهمية تطوير برامج تدريب الكوادر الفنية في مصر، باعتبارها بوابة إفريقيا، مما يفتح المجال لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.

وفي اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، عرضًا تفصيليًا للمشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مشروع “كوسن”، الذي يمثل إحدى ثمار التعاون المشترك بين مصر واليابان.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني ولجنة التعليم على دعمهم المستمر، مثنيًا أيضًا على دور هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” في تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر، مؤكدًا أهمية دور النائب كينجي يامادا في تعزيز هذا التعاون الحيوي.