إنشاء مركز مرافق حديث في شركة مياه دمياط

اجتمعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، مع المهندس مجدي عطالله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، وذلك لعمل دورات تدريبية على البرامج والأنظمة المستخدمة في الشركة لتزويد المهندسين الجدد بديوان عام المحافظة بالمهارات اللازمة لإنشاء وتشغيل مركز معلومات شبكات مرافق حديث ومتكامل، يساهم في تحسين إدارة المرافق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وأكدت "نائب المحافظ" عن خالص الشكر والتقدير لشركة المياه والمهندسين الموجودين بها على هذا التعاون لتدريب مهندسي ديوان عام المحافظة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن الاهتمام بتطوير قدرات الكوادر الهندسية ورفع كفاءتها، وتزويدهم بأحدث التقنيات والبرامج المستخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي، يعكس حرصهم الدؤوب على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن مشاريع المياه والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية قطاع الحيوي، تولي له المحافظة اهتمام بالغ ،مؤكدةً على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لما فيه خير وصالح لأبناء محافظة دمياط.

ومن جانبه، توجه الدكتور عمرو حنفي، بخالص الشكر والتقدير للمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على دعمها المستمر واهتمامها بتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في المحافظة، كما تقدم بالشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعاونها المثمر، وحرصها على نقل خبراتها وتدريب مهندسي المحافظة، مؤكدًا أن هذا التدريب يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين جميع قطاعاتها، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فالمحافظة على الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، وتوفير مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين، هي مسؤولية مشتركة، تتطلب منا جميعاً العمل يداً واحدة.

وأوضح أن هذا التدريب يهدف إلى تحقيق أهداف سامية، لأن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتحسين قطاع المرافق بشكل عام، ومن خلال هذا التدريب، نسعى إلى توثيق هذه المجهودات، وتسجيلها بطريقة علمية ومنظمة، لضمان الاستفادة منها في المستقبل، من خلال تحسين عمليات الصيانة، وتحديد المشاكل والأعطال بشكل أسرع، وإصلاحها بكفاءة أعلى، وتطوير الأداء من خلال تزويد المهندسين بأحدث التقنيات والبرامج.

وأعرب المهندس مجدي عطالله، عن خالص الشكر والتقدير للمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على دعمها المستمر لقطاع المياه والصرف الصحي وحرصها على تطويره.

كما توجه بالشكر للدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة للمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، على كلماته الطيبة، مؤكدًا إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تفخر بالتعاون مع محافظة دمياط في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، مؤكدًا إن هذا التعاون هو أساس النجاح، وأن تضافر الجهود بين جميع القطاعات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وعقب الاجتماع، قامت المهندسة شيماء الصديق بجولة تفقدية لعدد من مرافق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شملت مركز البيانات (Data Center)، ومركز giz، حيث اطلعت على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة البيانات وتحليلها، وفي معالجة المياه وتنقيتها.

كما استمعت إلى عرض تقديمي عن إدارة الفاقد، واطلعت على الجهود المبذولة لتقليل نسبة الفاقد من المياه، وأهمية ذلك في الحفاظ على الموارد المائية.

وتفقدت أيضاً قطاع المعامل، واطلعت على أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في تحليل المياه وفحص جودتها، والمخازن التي تم تحويلها للنظام الإلكتروني، وإدارة المركبات، حيث اطلعت على أحدث المعدات والآليات المستخدمة في صيانة وإصلاح المركبات.

وشملت الجولة أيضاً تفقد إدارة التخطيط، حيث اطلعت على الخطط والمشاريع المستقبلية للشركة، وأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.

وفي ختام جولتها، زارت المهندسة شيماء الصديق المعمل المركزي، واطلعت على أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل المياه وفحص جودتها، وأعربت المهندسة شيماء الصديق عن إعجابها بما شاهدته من تطورات وتحديثات في مختلف قطاعات الشركة، مؤكدةً على أهمية استمرار العمل والتطوير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.