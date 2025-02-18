"الزراعة" تستعرض جهود تنمية القطاع في محافظة الوادي الجديد

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية د عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية المختصة حيث تم تنفيذ برامج إرشادية موسعة.

وتقوم الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل بالتعاون مع الجهات المختلفة، بتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، التي تعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية وتتميز بخصوبة أراضيها المناسبة لمختلف المحاصيل.



إنجازات الحملة القومية لمحصول القمح :



في إطار الحملة القومية لمحصول القمح، تم تنفيذ 500 حقل إرشادي على مساحة 670 فدانًا، مع توفير التقاوي مجانًا للمزارعين كجزء من الخدمات الإرشادية.

شملت الجهود الإرشادية: عقد 5 ندوات إرشادية لنقل المعرفة الزراعية الحديثة.

تنظيم 7 أيام حقلية لتدريب المزارعين عمليًا.

تنفيذ 4 مدارس حقلية ضمن الحملة القومية لمحصول القمح.

إقامة ندوة حقلية متخصصة عن محصول الكانولا بمركز الداخلة، تناولت أهميته الاقتصادية وأساليب الري والتسميد ومكافحة الحشائش.

اهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والطبية والعطرية

تُركزت الجهود الإرشادية على محاصيل مثل القمح (342,765 فدانًا)، الشعير (16,358 فدانًا)، الفول البلدي (2,665 فدانًا)، بنجر السكر (17,992 فدانًا)، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية بمساحة 4,265 فدانًا، وزراعات الخضر بمساحة 115,680 فدانًا.

مواجهة التحديات الزراعية

تم تقديم توصيات حول التغيرات المناخية، مكافحة الآفات، وتحسين الإنتاجية بالتنسيق مع الأقسام البحثية بمحطة البحوث الزراعية.

ومن تكليفات الوزير تواصل وزارة الزراعة وأجهزتها التنفيذية جهودها لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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