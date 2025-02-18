الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع اتفاقية تعاون مع شركة صان مصر

قامت المهندسة مني رزق رئيس الشركه المصريه لنقل الكهرباء، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة مصر للصيانة التابعة لقطاع البترول (صان مصر)، ويمثلها المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، علي هامش فعاليات معرض إيجيبس 2025 .



فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء للتعاون المشترك بين الوزارات، تستهدف الاتفاقية التعاون بين الشركتين في مجالات الصيانة والخدمات الفنية وأعمال الصيانة لممتلكات أسطول وسائل النقل والمعدات الثقيل، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين الشركتين لتحقيق التضامن والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وذلك في مجال أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، وكذلك الاستفادة القصوى من تقديم شركه الكهرباء لخدماتها لقطاع البترول المصري، واستغلال المعدات التي تخدم شركات قطاع البترول، وكذلك الاستخدام الأمثل لمراكز التدريب الخاص بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات قطاع البترول والثروة المعدنية، والعمل على تعظيم القيمة المضافة منها.



وقدمت المهندسة منى رزق التهنئة المهندس خالد إبراهيم، بمناسبة نجاح شركة مصر للصيانة "صان مصر"، في مستهل عامها السابع والعشرين فى استكمال مسيرة النجاح والتميز كأفضل مطور لحلول الصيانة، وأعمال التطوير بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

يأتى ذلك في إطار توجه وتعليمات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بمستوي التعاون بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة الصالح الوطني، وخدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية مصر 2030.