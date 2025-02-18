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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 25

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
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تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود المرحلة الأولى من الموجة الـ  25 لإزالة التعديات، والتى استهدفت إزالة 10 حالات بمساحة 4462 م2 بنطاق مركزى أسوان وكوم أمبو، من إجمالى 55 حالة تعدٍ تمت إزالتها منذ إنطلاق هذه المرحلة بمساحة 30 ألف م2 حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن .

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 2537 م2

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 2537 م2 بمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية بإدفو .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة حالة تعدٍ بمساحة 1925 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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محافظ أسوان الموجه الـ 25 إزالة التعدبات المرحلة الأولى أخبار محافظة أسوان