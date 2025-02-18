انفوجراف|تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 185 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 11 وحتى 17 فبراير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6667 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 115 الفا و 782 راس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الضأن، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بعض الجمعيات الزراعية، للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة عمليات توزيع الأسمدة، كما تم تفقد زراعات القمح والبطاطس والموالح، وتنفيذ ندوة إرشادية حول محصول القمح، كما تم المرور على عدد من مراكز تجميع الألبان، لمتابعة أعمال تطويرها، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح، البطاطس، الفراولة، والثوم، فضلا عن متابعة الحقول الإرشادية، كما تم ازالة (33) حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، والمرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور على الادارات الزراعية بمركزى كفر الشيخ وبيلا، لمتابعة أعمالها، وتفقد الزراعات، كما واصلت عمليات تطهير المساقي الخصوصية، والمرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تحصين 170 الفا و 625 راس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا بين قيادات الزراعة والري بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المشتركة، كما تم المرور على مراكز تجميع الألبان، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى قافلتين بيطريتين مجانيتين، لدعم المربين، فضلا عن عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين، زشن حملات على اسواق اللحوم، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات للتفتيش على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 3 طن 568 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 207 آلاف و 634 جرعة تحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدري الاغنام.

فيما عقدت مديرية الزراعة بالنوبارية، دورة ارشادية بالتنسيق مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش حول الاستخدام الامن والصحيح لمبيدات الحشائش، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمراكز دمنهور والدلنجات وكوم حمادة ووادى النطرون، كما تم عقد اجتماع مشترك مع قيادات الري بالمحافظة، لمتابعة الأعمال المشتركة، كما تم تنفيذ حملة مكافحة القوارض، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، بالمرور على جمعيه سيدي مسعود التعاونيه الزراعية لمتابعه عمليات صرف الاسمده، كما تم متابعه وفحص ورش النخيل بحدائق المنتزة، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، كما تم المرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح.



ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، ندوتين ارشاديتين باداره ابو صوير الزراعية حول تحميل محصول الفول البلدي أو القمح على محصول الطماطم و الأخرى حول توصيات زراعه الشعير، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات بنجر السكر والبرسيم، ومتابعه أعمال الحمله القوميه لمكافحه القوارض، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القمح، وعقد مدرسة حقلية حول أمراض المحصول.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالمرور على زراعات القمح والشعير بالتجمعات التنموية، كذلك المرور علي مزارع البساتين، كما اطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلتين بيطريتين لتقديم كافة الخدمات البيطرية المجانية للمربين، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع مديرى الادارات، لاستعراض خطط العمل، كما تم اطلاق قوافل زراعية ارشادية تنموية بمدينة نويبع، ووادى طور سيناء، كما تم المرور على الزراعات.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور علي المحاصيل الشتويه ومتابعة خطة سير العمل ومتابعة حملة مكافحة القوارض، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، متابعة محصول بنجر السكر بمركز ناصر وببا وبني سويف، كما تم تشكيل لجنة للإشراف على توريد المحصول، كما تم ازالة 8 حالات تعدٍ على الاراضى الزراعية، كذلك شنت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك و مديريه التموين، حملة مكبرة على اسواق اللحوم، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، إجتماعاً مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لمتابعة سير العمل، كما تم المرور على لجان التحصين، على مستوى المحافظة.



وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات الشتوية بمراكز المحافظة، كما واصلت أعمال ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، كما شاركت المديرية فى اللقاء الجماهيري بقرية المطيعة والرد على استفسارات المواطنين وعرض موقف الأسمدة، وكل ما يخص القطاع الزراعى، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، حملات على اسواق اللحوم، بالاشتراك مع ادارة التموين ومباحث التموين بالمحافظة والرقابة التموينية، حيث تم ضبط 85 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، اعمال الذبح بالمجازر، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 95 كجم لحم مفروم ولانشون دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور علي الحقول الارشادية، بزراعات القصب، ومشروع ترشيد المياه، كما واصلت أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة أعمال اللجان الإشرافية بمصنع سكر قوص، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، عدد من الندوات الارشادية، في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، كما تم متابعة عمليات صرف الاسمدة، كذلك واصلت اعمال تطهير المساقي الخصوصية بناحية اسنا.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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