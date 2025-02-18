البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول الاستشعار عن بعد وخدمة الزراعة الذكية

ينظم مركز البحوث الزراعية ورشة العمل التقنية المتخصصة بعنوان "الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات وخدمة الزراعة الذكية"، وذلك غدا الأربعاء 19 فبراير 2025، في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

ويرأس الورشة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتأتي بتنظيم من لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.



أهمية الورشة وأهدافها



في ظل التحديات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد الزراعية والمائية، تسلط الورشة الضوء على التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذكاء الاصطناعي، لما لها من دور فعال في:

تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية.

تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد.

تطوير استراتيجيات إدارة الأراضي والتربة بشكل دقيق.

تحقيق الأمن الغذائي عبر تطبيق الزراعة الذكية والتوسع الرأسي.

الفئات المستهدفة :

تستهدف الورشة عددًا من الفئات الفاعلة في قطاع الزراعة، بما في ذلك:

الباحثون بمركز البحوث الزراعية والمهندسون الزراعيون من المعاهد والمراكز البحثية ومحطات البحوث والارشاد الزراعي.

أصحاب المزارع والشركات الزراعية الراغبون في تطبيق تقنيات الزراعة الذكية.

ممثلو الجهات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الزراعية.

المتخصصون في التكنولوجيا الزراعية، لتمكين الجيل الجديد من الباحثين والخبراء من الاستفادة والتطوير في مجالات التكنولوجيا الزراعية الجديدة .

المخرجات المتوقعة من الورشة

رفع مستوى الوعي والمعرفة حول تطبيقات الاستشعار عن بعد في الزراعة الذكية.

تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لتحسين الإنتاجية الزراعية.

تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية، الشركات المتخصصة، والمؤسسات الحكومية.

اقتراح استراتيجيات وسياسات زراعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.



جدول أعمال الورشة



تشمل الورشة مجموعة من المحاضرات والجلسات العلمية المتخصصة، يقدمها خبراء بارزون في مجالات الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية، والزراعة الذكية، ومن أبرز الموضوعات المطروحة:

"دور الاستشعار عن بعد في تطوير الزراعة الذكية"، يقدمه أ.د/ عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

"تطبيقات الاستشعار عن بعد لتعريف الموارد الأرضية وتعظيم استخدامها زراعياً"، يقدمه أ.د/ عفيفي عباس، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

"تطبيق WaPOR في التغيرات المناخية"، يقدمه أ.د/ هشام أبو السعود من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

"الزراعة الذكية وتحسين الإنتاجية وصحة التربة"، يقدمه م/ سامح الحمامي من شركة Trimble الأمريكية.

"تقنيات الزراعة الدقيقة والذكاء الاصطناعي في التوسع الرأسي وتلبية احتياجات الأمن الغذائي"، يقدمه أ.د/ خالد كامل، وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

وأوضح د. علي اسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز ان الورشة تأتي في إطار تحديث منظومة الأداء والاستفادة من الخبرات العملية والتكنولوجية للتطبيقات الحديثة والتقنيات في تطوير منظومة الأداء نحو زراعة مستدامة وذكية وهي فرصة قويه لتعزيز الابتكار والتعاون بين العاملين في مجال البحث العلمي والقطاع الخاص لتحديث التقنيات الزراعية وتعتبر هذه الورشة منصة علمية متخصصة تجمع أصحاب القرار، الباحثين، والمبتكرين لبحث سبل تطوير السياسات الزراعية اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة البيئية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وسوف يشارك في الورشة الباحثون من مركز البحوث الزراعية مع جميع المهتمين في المجال الزراعي والتكنولوجيا والمدعوين من الجهات العلمية وقطاعات الوزارة والقطاع الخاص المدعوين لحضور الورشة والاستفادة من أحدث التطورات في الزراعة الرقمية، نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الزراعية، والجهات المعنية.