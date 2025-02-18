البنك التجاري الدولي يقدم شهادة "SEMP" الدولية لمديري علاقات الأعمال المصرفية

في خطوة رائدة تعكس التزامه بتطوير كوادره وتعزيز كفاءتهم المهنية، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تعاونه مع منظمة مستشاري الأعمال المعتمدين العالمية (AASBC) لتقديم شهادة SEMP المعترف بها دوليًا لمديري علاقات الأعمال المصرفية بالبنك.

تهدف هذه المبادرة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات المتقدمة لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز أدائهم ورفع معدلات النمو.

وبذلك، يصبح البنك التجاري الدولي أول مؤسسة مصرفية في مصر والشرق الأوسط تمنح هذه الشهادة لموظفيها، في خطوة تعكس حرصه على تحقيق أعلى المعايير المهنية في القطاع المصرفي.

وتوفر الشهادة للمشاركين إمكانية الاستفادة من استشارات متخصصة والوصول إلى أحدث الموارد والأدوات التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في المجال وتحقيق التميز في الأداء.

وقد تم الاحتفاء بهذا الإنجاز في مراسم رسمية شهدت حضور كبار المسؤولين من البنك ومنظمة AASBC، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشهادة في تعزيز تجربة العملاء ودعم استراتيجية البنك نحو تحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي المصري.