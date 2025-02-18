افتتاح معرض "بصمات مقدسية" الرابع للفن التشكيلي برام الله.. صور

افتتح وزير الثقافة الفلسطينى عماد حمدان، معرض “بصمات مقدسية الرابع ” للفن التشكيلي، الذي ينظم بإشراف الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر (paca)، وبالتعاون مع المعهد العالي للإبداع، وذلك في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

ويضم المعرض أعمالًا تشكيلية متنوعة، لعدد من الفنانين، تؤكد على دور الفن في توثيق القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالقدس وغزة، بالإضافة إلى تجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية، والصمود الفلسطيني في وجه التحديات.

وقال الوزير حمدان في كلمة له خلال الافتتاح، إن هذا المعرض ليس مجرد معرض فني، بل هو رحلة عبر الزمن والمكان، يعبر عن هوية شعبنا الفلسطيني، خاصة في القدس وغزة، من خلال لوحات فنية تجمع بين الإحساس العميق والمحتوى الإبداعي الذي يعكس معاناتنا وآمالنا.

وأضاف الوزير حمدان أن هذه الأعمال الفنية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والرموز التي تركز على القدس وغزة، وما تمثلانه من صمود ونضال وحضارة، فمن خلال هذا المعرض، نستطيع أن نرى كيف يعبّر الفنانون عن محيطهم وتجاربهم الشخصية، وكيف يعكسون قضايا الوطن وأوجاعه وآماله، فالفن هو سلاحنا الثقافي الذي يحفظ هويتنا ويعبر عن معاناتنا وتطلعاتنا، ونحن اليوم نفخر بوجود مثل هذه المبادرات التي تساهم في تعزيز هذه الرسالة.

بدوره أشاد مدير الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر (paca) أسامة نزال بجهود وزارة الثقافة المستمرة لدعم الفنانين التشكيليين، ودعم إبداعهم، وبالأخص فناني القدس وغزة، مشدداً على ضرورة التعاون المتواصل بين المؤسسات الثقافية لإبراز هذه المواهب ودعمها وتنميتها.

ويشارك في المعرض 33 فنانًا من فئات عمرية مختلفة، تتراوح بين طلبة المدارس والجامعات، وفنانين محترفين، إذ تنوعت الأعمال الفنية بين رسومات بالرصاص والفحم، استطاع الفنانون من خلالها إيصال رسالة القدس، ومعاناة أهلها، بأسلوب فني بصري

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