إصابة كندي وزوجته الأمريكية في حادث سير المنيا

أصيب شخص كندي الجنسية وزوجته الامريكية في حادث سير اثر اصطدام سيارة ربع نقل مع اخرى ملاكي، ناحية مدخل مركز سمالوط على الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء أحمد الحينى مساعد مدير امن المنيا والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث تصادم، لسيارتي ربع نقل واخرى بملاكى، بمدخل مركز سمالوط، بالطريق الصحراوي الشرقي ووقوع 2 مصابين.

على الفور انتقل لمحل الواقعة العميد حسن سعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز ودفعت الاسعاف بسياراتها الى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين ان الحادث نتيجة السرعة الزائدة، اسفر عن تصادم سيارة ملاكي وتحمل رقم " 7538، ك ب ط "، بسيارة اخرى ربع نقل وتحمل رقم" 1439 ن ج ه "، اسفر عن اصابة زوج كندى وزوجته امريكية، كانوا في طريقهم لمطار أسيوط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، بمعرفة وحدة مباحث المركز وشرطة الطرق، وتم العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على السيارات.