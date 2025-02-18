محافظ بني سويف يناقش الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية المحلية

وجه الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف بتكاتف القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المحلية للعام المالي 2024/2025 وفق برنامج زمني، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة لإنهاء تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية "التخطيط"، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة "مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ مستجدات تم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 16 فبراير 2025، واستعراض إجمالي الاعتمادات المخصصة على بنود وأنشطة الخطة في قطاعات وبنود الخطة والتي تتضمن الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، مكلفا بإعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.