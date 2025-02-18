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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالقيادة برعونة في الجيزة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وفتح باب قائد السيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالقليوبية) .
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

بالقيادة برعونة قائد سيارة ميكروباص بالجيزة وزارة الداخلية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي