ضبط قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالقيادة برعونة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وفتح باب قائد السيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالقليوبية) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.