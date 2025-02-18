وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس شركة أسمنت أسيوط مجالات التعاون

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم، مع السيد / ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد شركة أسمنت أسيوط ، مشيدة بجهود الشركة في مجالات التعاون الحالية فيما يخص ملف المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية .

و أشارت الدكتورة منال عوض، إلي حرص الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات ، مؤكدة أن الوزارة تسعي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل الإمكانيات والتقنية الحديثة وأحدث التكنولوجيا التي يتمتع بها وخاصة في مجال تدوير المخلفات بما يساهم في الحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء عرض رئيس شركة " سيمكس" بعض ملفات التعاون الحالية مع محافظات أسيوط والمنيا والغربية في مجال تدوير المخلفات الصلبة ضمن مشروعات المنظومة الجديدة ، بالإضافة إلى مجالات المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية التي تساهم بها الشركة في محافظة أسيوط والمشروعات الصديقة للبيئة .

كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة " سيمكس" تتمتع بخبرات كبيرة في مجال تدوير المخلفات تصل إلي ٢٠ عاماً وتقوم بتدوير ٤٠ ألف طن مخلفات شهرياً في أسيوط ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السنوية للشركة تبلغ حوالي ١٥ مليون دولار.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته في دعم جهود الحكومة المصرية لحل ومواجهة مشكلة المخلفات وتدويرها وتوفير الوقود البديل، لافتاً إلي رغبة الشركة في زيادة حجم استثمارات بمصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال المخلفات ، بالإضافة إلي التعاون في مجال توفير فرص العمل علي المستوي المحلي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بملف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالمحافظات ودعم بعض المشروعات الصغيرة والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات وخلق فرص العمل وذلك عبر منصة " أيادي مصر" ، بالإضافة إلي إمكانية التعاون في مجال إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الثروة الحيوانية .

وأشار السيد / ياجو كاسترو ازا جيري إلي ترحيب الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال التنمية المجتمعية وتعميم تجربة الشركة الرائدة في هذا المجال علي أرض محافظة أسيوط إلي عدد آخر من محافظات الجمهورية وبصفة خاصة الغربية والمنيا ، بالإضافة دعم جهود الوزارة في انشاء وحدات البايوجاز ومشروعات الثروة الحيوانية والمشاركة في تطوير منصة " أيادي مصر " وتقديم الدعم الفني والتقني لها والتعاون مع الوزارة في مجال مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض مجالات التعاون المشتركة .